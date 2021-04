Neuheiten von Apple – Gibt es ein neues iPad Pro? Und was passiert mit dem iMac? Etwas später als üblich präsentiert Apple die ersten Neuheiten des Jahres. Womit man heute Abend rechnen kann und worauf man sich noch gedulden muss. Rafael Zeier

Apple startet traditionell später ins Technik-Jahr als die Konkurrenz. Richtig los geht es jeweils im März. Dieses Jahr ist Apple allerdings spürbar später dran. Welche Rolle Corona, die globale Chip-Knappheit und interne Prozesse dabei spielen, ist wie immer ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis.

Geheim ist auch, was Apple heute um 19 Uhr vorstellen wird. Dazu kursieren wie gewohnt reichlich Gerüchte, Spekulationen und Wunschdenken. Hier alle möglichen Neuheiten – samt Einschätzung, wie realistisch die jeweilige Ankündigung wirklich ist:

iPad Pro

Erst vor einem Jahr hat Apple ein neues iPad Pro vorgestellt. Doch der Nachfolger ist in den Startlöchern. Beim seit 2018 gewohnten Design dürfte sich kaum etwas ändern. Auch die zwei Grössen dürften beibehalten werden: Ein kleineres Modell mit 11 Zoll und ein grösseres mit 12,9 Zoll. Spannender sind die Innereien. Die Rede ist von einem neuen Bildschirm mit Mini-LED-Technologie, einer 5G-Option, einem USB-C/Thunderbolt-Anschluss und vor allem einem deutlich leistungsfähigeren Prozessor. Gespannt sein darf man, ob die neue Bildschirmtechnologie in beiden Modellen zum Einsatz kommt oder nur im grösseren.

Wie realistisch ist es? Sehr.

Zubehör fürs iPad Pro

Apple ist ein Meister des Zubehörs. Einerseits lässt sich damit die Funktionalität eines Geräts deutlich erweitern. Andererseits ist es eine gute Einnahmequelle. Im Netz sind bereits erste Bilder eines möglichen neuen iPad-Stifts aufgetaucht. Was der allerdings können soll, ist völlig unklar. Auch gibt es Gerüchte um eine neue Tastaturhülle fürs iPad Pro. Denkbar wäre etwa ein Modell mit Zusatzakku.

Wie realistisch ist es? Sehr. Was es allerdings genau gibt, ist ausgesprochen unklar.

iPad Mini

Dass Apple an einem neuen iPad Mini arbeitet, darüber wird schon lange gemunkelt. Die entscheidende Frage ist jedoch, in welche Richtung es mit dem Mini-Tablet weitergeht. Technik-Fans wünschen sich ein randloses Modell ohne Home-Knopf. Firmenkunden wollen kein neues Design, damit sie das Tablet weiter wie gewohnt in allerhand Hüllen und Docks nutzen können. Für Letzteres sprechen erste Bilder im Netz, die Verpackungen mit dem gewohnten Design zeigen. Allerdings wirkt das iPad Mini darauf etwas dünner.

Wie realistisch ist es? Nicht ausgeschlossen. Eine spätere Ankündigung ist aber wahrscheinlicher.

Armbänder und Hüllen in Frühlingsfarben

Wenn bei Apple etwas sicher ist, dann ist es die Tatsache, dass es im Frühling neue Uhrenarmbänder und iPhone-Hüllen in Frühlingsfarben gibt.

Wie realistisch ist es? Sehr.

Airpods

Apples Drahtlos-Kopfhörer sind ein Hit. In China gibt es bereits gefälschte Varianten der Airpods 3 zu kaufen, obwohl es die Airpods 3 noch gar nicht gib. Was sie genau können, ist noch unklar, aber optisch sehen sie aus wie die Airpods Pro.

Wie realistisch ist es? Ziemlich. Früher oder später kommen die neuen Airpods.

Airtags

Seit ziemlich genau zwei Jahren gibt es Gerüchte, dass Apple an smarten Schlüsselanhängern arbeitet. Doch bis heute sind die sogenannte Airtags nie aufgetaucht. Samsung hat bereits etwas Ähnliches lanciert. Apple aber hat erst kürzlich ein offenes Netzwerk für Bluetooth-Tracker lanciert. Spezielle Schlüsselanhänger und Fahrräder können nun mit den zahlreichen im Umlauf befindlichen iPhones gefunden werden. Eine eigene Variante von Apple gibt es aktuell noch nicht.

Wie realistisch ist es? Eher unwahrscheinlich so kurz nach der Ankündigung des offenen Such-Netzwerks.

Apple TV

Spekulationen um eine neue Apple-TV-Box sind uralt. Genauso wie die immer noch erhältliche (und nicht billiger gewordene) Apple-TV-Box. Eine neue Version ist schon seit mehreren Jahren überfällig. Worauf wartet Apple? Es gibt neue Gerüchte über eine TV-Soundbar mit integrierter Apple-TV-Funktion. Doch so ein Produkt ist noch nicht parat. Also wäre einzig eine Preisreduktion beim aktuellen Modell oder ein Prozessor-Upgrade möglich.

Wie realistisch ist es? Selbst eine Minimalvariante ist unwahrscheinlich. Sorry.

iMac

Der iMac hat Apple einst vor dem Konkurs gerettet. Die bunten Plexiglas-Dinger sind noch heute Design-Ikonen. Der aktuelle iMac dagegen wirkt mit seinen dicken Rändern um den Bildschirm wie ein Dinosaurier. Ein zeitgemässes Design wäre überfällig und, zusammen mit den guten neuen Apple-Prozessoren, eine Bereicherung des Computer-Alltags.

Wie realistisch ist es? Nicht ganz ausgeschlossen. Aber später dieses Jahr wäre realistischer.

Macbooks

Apple hat sich bis Sommer 2022 Zeit gegeben, alle Mac-Computer auf die neuen Prozessoren umzurüsten. Die ersten Einsteiger Macbooks (Air und Pro) gefielen im Test ausserordentlich gut: Ein Gerät billiger, ausdauernder und schneller zu machen, ist eine beeindruckende Leistung. Die Profi-Laptops hat Apple allerdings noch nicht mit eigenen Prozessoren ausgerüstet. Wer mit einem Macbook arbeiten möchte und viele Anschlüsse und noch mehr Leistung braucht, wartet ungeduldig auf ein Upgrade.

Wie realistisch ist es? Gar nicht. Die neuen Super-Macbooks kommen frühestens im Sommer.

Welche Gerüchte sich bewahrheiten und welche auch weiterhin Gerüchte bleiben, zeigt sich heute ab 19 Uhr, wenn Apple Neuheiten vorstellt. Wir berichten wir mit einem Liveticker von der Ankündigung und ordnen die News laufend ein.

