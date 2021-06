Kokain aus Südamerika – Giftflieger gegen Drogen Kolumbiens Präsident Iván Duque will den Koka-Anbau in seinem Land mit Glyphosat bekämpfen. Christoph Gurk

Eine alte Praxis soll wieder zum Zug kommen: Mit Flugzeugen, die grossflächig das Herbizid Glyphosat versprühen, soll der illegale Koka-Anbau in Kolumbien bekämpft werden. Foto: Keystone

Das Versprühen von Gift ist normalerweise nichts, mit dem eine Regierung gerne in Verbindung gebracht wird. Im Falle von Iván Duque ist das anders: Der kolumbianische Präsident und sein Kabinett werben derzeit gegen alle Widerstände dafür, eine alte Praxis wiederaufzunehmen, bei der Flugzeuge das Herbizid Glyphosat grossflächig auf illegalen Kokaplantagen ausbringen sollen.

Es geht vor allem darum, den mächtigen Drogenbanden im Land die Grundlage für ihr Milliardengeschäft zu entziehen. Aus den Blättern des Kokastrauchs gewinnen sie die Droge Kokain. Dieses verkaufen sie dann in die ganze Welt. Kolumbianisches Koks dominiert den Markt, mehr als zwei Drittel des weltweiten Bedarfs werden in dem südamerikanischen Land produziert, Tendenz steigend. So kamen 2020 weit über 1200 Tonnen des weissen Pulvers aus Kolumbien, schätzt das Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität UNODC. Dies ist ein Anstieg von mehr als acht Prozent im Vergleich zu 2019. Dabei war auch dieses ein gutes Jahr gewesen für die Kartelle, und deshalb ein schlechtes für die Regierungen in Bogotá und Washington. Versuchen sie doch seit Jahrzehnten, Kolumbiens Koks-Problem in den Griff zu bekommen. Bisher vergeblich.