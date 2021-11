Zukunftstag – Giorgio Contini, lernen Sie schon Chinesisch? Drei Jungreporter führen mit dem GC-Trainer ein Video-Interview und entlocken ihm Spannendes. Nevio Francioli, Nino Schnellmann, Lionel Wettstein

Nevio, Nino und Lionel (von links) beim Video-Interview mit GC-Trainer Giorgio Contini. Foto: Boris Müller

Lernen Sie schon Chinesisch? Nein. Wir reden grundsätzlich mit den chinesischen Besitzern Englisch, weil sie das können und die Geschäftssprache bei uns Englisch ist.

In Ihrer Zeit als Trainer bei GC haben Sie schon viel geleistet. Auf was sind Sie am meisten stolz? Wir sind in wenigen Monaten eine verschworene Truppe geworden. Die Spieler sind gute Typen und wollen auch lernen. Einer allein kann keinen Erfolg haben. Man muss zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein.

Wann sind Sie zum Fussball gekommen? Mit sieben, acht Jahren fing ich an und spielte danach bei verschiedenen Mannschaften. Neben dem Fussball absolvierte ich eine Lehre und bekam die Chance, eine Karriere als Profi zu machen. Während der Zeit als Spieler bildete ich mich weiter und besuchte Trainerkurse. Irgendwann stand ich vor der Entscheidung, was ich nach meiner Karriere machen will. Ich erhielt ein Angebot als Nachwuchstrainer beim FC St. Gallen. Das waren meine ersten Gehversuche als Trainer. Es gefiel mir, ich sammelte verschiedene Erfahrungen. Jetzt bin ich schon seit über zehn Jahren Trainer.

Was kann Sie ärgern? (lacht) Wenn jemand keine Disziplin hat. Das fängt damit an, dass jemand unpünktlich ist, dass jemand in der Garderobe eine Sauordnung hinterlässt. Oder wenn man nicht anständig ist und weder Grüezi noch Adieu sagt. Und wenn man auf dem Platz nicht alles gibt.

Was wollen Sie mit GC erreichen? Jede Mannschaft, jeder Trainer will erfolgreich sein. Ich bin erst ein paar Monate hier. Wir sind gerade erst aufgestiegen und müssen im ersten Jahr schauen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wir wollen uns Schritt für Schritt nach oben orientieren und auf die besten Plätze schielen. Um das zu erreichen, werden wir sehr vieles gut machen müssen.

«Einen Superstar hätte ich schon gerne, aber ein Spieler allein kann im Fussball nichts ausrichten.» Giorgio Contini

Was zeichnet Sie als Trainer aus? Ich bin ein sehr offener Trainer, ich kann einige Sprachen, wie zum Beispiel Französisch, Italienisch oder Spanisch. Die Jungs fühlen sich besser verstanden, wenn ich mit ihnen in ihrer Muttersprache kommunizieren kann. Ich sehe mich auch ein wenig als Lehrer. Es ist immer wichtig, dass man ein gutes Verhältnis hat.

Wenn Sie irgendeinen Spieler der Welt in Ihrem Team haben könnten, welchen würden Sie aussuchen? Jetzt könnte ich Messi, Ronaldo und alle anderen Superstars aufzählen, aber Fussball ist ein Teamsport, nicht wie zum Beispiel Tennis. Einen Superstar hätte ich natürlich schon gerne, aber ein Spieler allein kann im Fussball nichts ausrichten. Und man muss auch wissen: Ein Superstar bringt oft auch Herausforderungen mit sich. Deshalb lassen wir den Superstar lieber in Paris und arbeiten mit den Spielern, die wir haben.

Was ist bei GC besser und was schlechter als bei Ihren bisherigen Clubs? Jeder Club ist anders. Es sind verschiedene Konstrukte, zum Beispiel beim FC Zürich ist der Präsident immer da, bei GC oder Lausanne hingegen selten. Es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders.

Wer ist der stärkste Gegner in dieser Saison? Die Young Boys, auch wenn sie noch nicht richtig auf Touren gekommen sind. Sie haben am meisten Power und physische Präsenz.

Was machen Sie ausserhalb des Fussballs? Ich habe eine Familie: eine Frau, zwei Töchter und einen Hund namens Beau. Daneben bleibt nicht mehr viel freie Zeit. Und wenn ich einmal ein spielfreies Wochenende habe wie dieses, dann habe ich auch einmal Zeit, um Kollegen zu treffen.

Wer oder was hat Sie bei GC am meisten beeindruckt? Dass die Mannschaft, die ich angetroffen habe, willig und hungrig ist und aus guten Typen besteht.

Welches Team der Welt würden Sie übernehmen, wenn Sie die Wahl hätten? Natürlich träumt jeder Trainer davon, irgendwann einen ganz grossen Verein zu trainieren, wie Real Madrid, Barcelona oder Manchester City. Aber im Moment ist GC mein klarer Lieblingsverein, und ich bin absolut glücklich hier. Man identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem Arbeitgeber, bei dem man angestellt ist.

Wenn die Stadt Zürich nur einen grossen Club haben könnte, welcher wäre das? Diese Frage stellt sich gar nicht. Es gibt seit sehr langer Zeit zwei Clubs in Zürich, das ist wie in Madrid mit Atlético und Real oder in Mailand mit Inter und Milan. Das gehört zur Geschichte. Die Stadt Zürich ist gross genug für zwei Grossclubs.

