Rad: Erfolge des VC Steinmaur – Giuseppe Atzeni macht die Zehn voll Der Fahrer des VC Steinmaur hat zum zehnten Mal den Schweizer Meistertitel der Steher geholt. Sein Clubkollege Mauro Schmid trat nach der Strassen-WM in Flandern in Oerlikon ebenfalls erfolgreich in die Pedale. August Widmer

Das Erfolgsgespann: Mathias Luginbühl (links) feiert mit Giuseppe Atzeni dessen zehnten Steher-Meistertitel. Zum bereits achten Mal fuhr der Glattfelder Schrittmacher mit seinem Steher-Töff dem Fahrer des VC Steinmaur auf dem Weg zu Gold voraus. Foto: August Widmer

«Es ist wunderbar, dass mir der Sieg an der Meisterschaft gelungen ist», sagte Giuseppe Atzeni im Anschluss an seinen Titelgewinn Nummer 10 hocherfreut. Dabei soll es nicht bleiben. Denn obwohl er bereits 43 Jahre in seinen schnellen Beinen hat, will der Schwyzer aus Altendorf, der für den VC Steinmaur fährt, mit dem Stehersport noch nicht aufhören: «Ich hänge sicher noch eine Saison an. Mir geht es im nächsten Jahr darum, junge Fahrer ins Steher-Metier einzuführen.» Der Serienmeister verrät, einige junge Fahrer im Visier zu haben, die ins Metier einsteigen wollten. Damit könnte der Routinier dem Steher-Radsport neuen Schwung verleihen. Das scheint auch dringend notwendig, starteten doch nur fünf Fahrer mit ihren Schrittmachern zum heurigen Meisterschaftsrennen.