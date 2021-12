Gastro-Serie aus Bülach – Glanzvoll sind die Menüs im «Goldenen Kopf» auch über Mittag Das Restaurant Zum Goldenen Kopf in Bülach ist mit 13 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet. Die entsprechenden Erwartungen an das Essen werden nicht enttäuscht. Barbara Gasser

Tafelspitz der anderen Art: Unter der leichten Panade verstecken sich saftige Fleischstücke. Foto: Daniela Schenker

Viele Tische sind besetzt im Goldenen Kopf – und das an einem gewöhnlichen Werktag über Mittag im Dezember. Meine Kollegin und ich werden freundlich empfangen und von einer Dame im Dirndl sofort an einen freien Platz geführt. Alles stimmt in dem Lokal, wo nicht nur die Kleidung der Servicemitarbeiterinnen, sondern auch die Küche auf Österreich ausgerichtet ist. Das Geschäftsführerpaar Yolanda und Leo Urschinger stammt aus diesem Land. Während sie für einen reibungslosen Ablauf im Restaurant zuständig ist, wirkt er als Küchenchef und überrascht mit Kreationen, die zwar zu den Klassikern aus Österreich zählen, aber neu interpretiert sind.