Gebiet Hundig in Glattfelden – Glatt bewässert bald Wiesen, doch Einsprache bremste Vorhaben aus Jahrelang hat eine Einsprache des Fischervereins den Wiederaufbau der Wässerwiesen an der Glatt verzögert. Nach einer Einigung wird in Glattfelden nun gebaut. Thomas Mathis

An der Glatt im Gebiet Hundig wird nach langer Pause wieder gebaut. Foto: Sibylle Meier

Zahlreichen seltenen und gefährdeten Arten wie dem Flockenblumen-Würger und der Blauflügeligen Ödlandschrecke gefällt es auf den Wiesen im Gebiet Hundig in Glattfelden. Vor acht Jahren hat man dort die nährstoffreiche Erde im Rahmen eines ökologischen Aufwertungsprojekts des Flughafens Zürich abgetragen und unter anderem in der alten Kiesgrube im Westen von Glattfelden wiederverwertet. Ersetzt wurde der Humus unter anderem durch Kies und Sand. So konnten artenreiche Trocken- und Magerwiesen entstehen.