Glattal – Ein Lager mit viel Musik, Spiel und Spass Am 12. August reiste die Jugendmusik Glattal für ihr Musiklager nach Valbella.

Für die Jugendmusik Glattal standen im Musiklager viele Proben auf dem Programm. Fotos: PD

Kaum in Valbella angekommen, begann die Jugendmusik Glattal schon mit den Proben für den grossen Auftritt am Eidgenössischen Jugenmusikfest in St. Gallen. An diesem Musikfest treten verschiedene Jugendmusiken aus der ganzen Schweiz in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an.

In jeder Kategorie gibt es ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück. Die Jugendmusik Glattal wird in der Mittelstufe antreten und möchte natürlich ein gutes Resultat erzielen. Nach einem langen Probetag am Sonntag, den Registerproben am Montag und den anstrengenden Proben am Dienstag, wurde am Mittwoch ein Ausflug vom Vorstand organisiert. Der Ausflug startete mit einer kurzen Wanderung, bei der man doch noch ziemlich ins Schwitzen kam, vom Lagerhaus zu einer Käserei. Der Käser erzählte über verschiedene Schweizer Käsesorten und deren Reifungsprozesse und die jungen Musikerinnen und Musiker konnten ein Mutschli produzieren. Was für eine einmalige Erfahrung!

Monster-Trotti und Foxtrail

Danach ging es mit Monster-Trottis den Berg hinunter, wobei einige eine ziemlich hohe Geschwindigkeit erreichten. Zu Mittag wurde am See gegrillt und anschliessend ging es ab zum Foxtrail durch die Lenzerheide, den jede Gruppe erfolgreich meisterte. Am Schluss des erlebnisreichen Tages sind sogar die Nachteulen früh ins Bett gegangen. Am Donnerstagmorgen wurde für das Ständli für den Nachmittag geprobt, das leider wortwörtlich ins Wasser gefallen ist. Dafür erschien am nächsten Morgen die Sonne wieder am Himmel und so konnte das Ständli im Hotel Schweizerhof doch noch aufgeführt werden.

Mit einem guten Gefühl konnte die Jugendmusik ihren letzten Abend ausklingen lassen. Es wurde viel gespielt, geplaudert und gelacht. Dies führte zu einer lustigen und langen Nacht. Nach der anstrengenden Woche wollten die Musikanten im Car am Samstagmorgen nur noch Ruhe, um doch noch ein bisschen Schlaf abzukriegen. Zum Glück waren alle derselben Meinung und die Fahrt verlief problemlos. Zurück in Wallisellen wurden alle von der Hitze überrascht.

