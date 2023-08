Glattalstrasse in Höri – Belagsreparaturen in zwei Nächten An der Strasse durchs Neeracherried wird in den Nächten vom 30. August bis zum 1. September gearbeitet. Es kann laut werden.

An der Glattalstrasse im Neeracherried müssen Schäden am Strassenbelag repariert werden. Dies teilt das kantonale Tiefbauamt aktuell mit. Um den Verkehrsfluss möglichst nicht zu behindern, werden diese Arbeiten in der Nacht ausgeführt. Und zwar in den Nächten von Mittwoch, 30. August, auf Donnerstag, 31. August, und von Donnerstag, 31. August, auf Freitag, 1. September. Während dieser Zeit wird der Verkehr durch einen Verkehrsdienst geregelt. Die Durchfahrt sei zu jedem Zeitpunkt gewährleistet, heisst es. Indes wird mit Lärmemissionen zu rechnen sein. Man setze aber alles daran, diese auf ein Minimum zu beschränken. Die Arbeiten sind wetterabhängig und werden bei schlechter Witterung auf den nächsten möglichen Termin verschoben.

red

