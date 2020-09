Embracher 3:3 nach 2:0- und 3:1-Führung

In der Gruppe 4 brachte Verfolger Embrach eine zweimalige Zwei-Tore-Führung gegen die Eisenbahner SV nicht über die Zeit und musste in der 85. Minute unnötig den Sieg hergeben. Embrach führte zur Pause verdient 2:0 und konnte auch nach dem zwischenzeitlichen 1:2 wieder mit 3:1 in Front gehen.