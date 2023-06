Hohe Steuergewinne – Glattfelden genehmigt überraschend gute Rechnung Ein Plus von 2,8 Millionen Franken steht in Glattfelden unter dem Strich. Budgetiert worden waren ursprünglich lediglich 5100 Franken. Manuel Navarro

Die Gemeindeversammlung in Glattfelden ging am Dienstagabend ohne grosse Diskussionen über die Bühne. Das lag wohl primär daran, dass die Rechnung wenig Nährboden für eine Debatte hergab. Finanzvorsteherin Michèle Dünki-Bättig (SP) konnte bei einem Aufwand von 42,2 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 2,8 Millionen Franken präsentieren. Und dies, obwohl man ursprünglich nur von einem knappen Plus von 5100 Franken ausgegangen war.

Grund für den überraschend hohen Gewinn waren einmal mehr die Grundstückgewinnsteuern. Diese sind notorisch schwer zu budgetieren, da während des Budgetprozesses kaum bekannt ist, welche und wie viele Parteien allenfalls Grundstücke kaufen oder verkaufen wollen. In Glattfelden führte zum Beispiel ein einzelner Steuerfall schon zu den deutlich höheren Einnahmen. Insgesamt waren in der Rechnung gegenüber dem Budget 2,5 Millionen Franken Mehreinnahmen notiert, die Grundstückgewinnsteuern allein trugen 1,4 Millionen dazu bei.

Weitere 1,1 Millionen Franken kamen durch die ordentlichen Steuern dazu. Glattfelden hatte sich im Budget an den Schätzungen des Kantons orientiert, welche die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuererträge pessimistischer kalkuliert hatten, als es schliesslich der Fall war. Inzwischen hat sich gezeigt, dass primär Steuererträge juristischer Personen von der Pandemie betroffen sind. Da der Grossteil des Glattfelder Steuerertrags aber von natürlichen Personen stammte, fielen die Steuereinnahmen deutlich besser aus als erwartet.

Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung entsprechend ohne grosse Debatte mit offensichtlichem Mehr. Zudem stimmten sie mehreren Einbürgerungen zu.

