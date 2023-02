Pächterin springt doch noch ab – Glattfelden muss schon wieder neue Pächter für Badi-Kiosk suchen Für die kommende Saison hatte Glattfelden eine Pächterin für den Kiosk in der Badi gefunden. Inzwischen hat sie aber abgesagt. Die Suche geht von vorne los. Manuel Navarro

In der Badi Wiesengrund ist zurzeit wenig los. Mit Saisonbeginn im Mai soll sich dies ändern. Fraglich ist, ob dann auch eine Pächterin oder ein Pächter für den Kiosk gefunden ist. Foto: Sibylle Meier

In Glattfelden scheint der Kiosk der Badi Wiesengrund doppelt vom Pech verfolgt zu sein. Nachdem sich die Gemeinde im Jahr 2020 vom langjährigen Pächter getrennt hat, scheint es nicht so recht zu laufen. Der Nachfolger, die Striker Food GmbH, schmiss den Bettel nach nur zwei Jahren hin und kündigte per Ende Saison 2022. Danach wurde zwar eine Nachfolgelösung gefunden, doch die neue Pächterin zog sich noch vor der Unterzeichnung des Vertrags zurück. Sie ist aus gesundheitlichen Gründen nun nicht in der Lage, den Kiosk zu betreiben. Die Gemeinde hat deshalb die Pacht für den Kiosk erneut ausgeschrieben – drei Monate, bevor die Saison beginnt.