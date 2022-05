Dindo wird Gemeindepräsident – Glattfelden setzt auf einen Bisherigen und wählt dazu eine Frau Jetzt ist auch der Gemeinderat von Glattfelden komplett: Marco Dindo (SVP) wird Präsident, Irma Frei (parteilos) holt sich den letzten Sitz in der Exekutive. Manuel Navarro

Der frühere Vizepräsident der Gemeinde, Marco Dindo (SVP), konnte sich gegen seine Konkurrentin und Konkurrenten durchsetzen und ist neu Präsident von Glattfelden. Foto: PD

Der zweite Wahlgang in Glattfelden war wohl so spannend wie sonst kaum einer im Unterland. Noch zu bestimmen galt es am Sonntag, wer den letzten Sitz im Gemeinderat übernimmt. Und auch, wer diesem als Präsident vorsteht.