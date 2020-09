Glattfeldens neue Polizeiverordnung – Glattfelden verbietet faktisch die Drohnen im Dorf Die Gemeindeversammlung von Glattfelden hat am Dienstag die neue Polizeiverordnung angenommen. Das Papier verschärft die Regeln für Drohnen markant. Florian Schaer

Über den Dächern von Glattfelden darf ab nächstem Jahr faktisch keine Drohne mehr fliegen. Die neue kommunale Polizeiverordnung widmet dem Motorsport und den Motorspielzeugen einen eigenen Artikel. Die Kurzfassung: Was Lärm erzeugt und/oder stört, ist in bewohntem Gebiet generell verboten. Am Dienstagabend hat die Gemeindeversammlung die neue Polizeiverordnung mit offensichtlichem Mehr angenommen. Sie tritt per 1. Januar 2021 in Kraft.