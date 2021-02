Nachfrage zu gering – Glattfelden wehrt sich gegen Schliessung seiner Post-Filiale Die Post hat klargemacht, dass sie für ihre Filiale in Glattfelden keine Zukunft sieht. Der Gemeinderat möchte zwar am heutigen Schalter festhalten, doch die Chancen dafür stehen schlecht. Manuel Navarro

Geht es nach der Post, wird die Filiale in Glattfelden schon bald zugemacht. Foto: Sibylle Meier

Die Post möchte die Filiale in Glattfelden schliessen. Das machte der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht publik, und die Post bestätigt es. «Die Nutzungszahlen der Postfiliale sind seit mehreren Jahren deutlich rückläufig», sagt Markus Werner, Kommunikationsverantwortlicher für die Region Nord der Post. Die Zahl der Kundengeschäfte in der Filiale Glattfelden seien zudem seit Jahren auf tiefem Niveau. Und seit 2016 haben sie nochmals um 25 Prozent abgenommen.

Der bisherige Schalter soll deshalb verschwinden. Ganz will sich die Post aber nicht aus der Gemeinde zurückziehen. Man suche nach einer neuen Lösung für das Postangebot, so Werner. «Im Vordergrund steht eine Lösung in Form einer Filiale mit Partner», erklärt er. Man stehe diesbezüglich in Kontakt mit dem Coop. Denkbar ist gemäss Markus Werner aber auch ein Hausservice. In diesem Fall würde der Postbote die Postgeschäfte quasi an der Haustüre erledigen.