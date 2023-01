Nach Strompreisschock – Glattfelden will mit Wettbewerb zum Stromsparen animieren Wer spart, gewinnt. Zumindest in Glattfelden, wo der Stromversorger Preise im Gesamtwert von 50’000 Franken verschenkt. Bei einigen Personen sorgt das für Stirnrunzeln. Astrit Abazi

Wer im ersten Quartal weniger Strom verbraucht als letztes Jahr, qualifiziert sich für den Wettbewerb. Symbolfoto: Michael Scherrer

Wer seinen Stromverbrauch reduziert, kann in Glattfelden bis zu 300 Franken gewinnen. Anstelle eines Jubiläumsfests hat die Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden (LKWG) nämlich entschieden, aus Anlass ihres 125-jährigen Bestehens einen Stromspar-Wettbewerb zu organisieren. Wem es gelingt, von Januar bis Ende März den Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr zu reduzieren, ist preisberechtigt. 350 Einzelpreise im Gesamtwert von 50’000 Franken will die LKWG so verschenken und mit der Aktion einer möglichen Mangellage vorbeugen.