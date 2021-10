Als 42. Gemeinde mit dabei – Glattfelden wird Partnergemeinde der Kulturlegi Die Kulturlegi von Caritas hat in Glattfelden einen neuen Partner gefunden. Nun fehlen noch die Angebote in der Gemeinde.

Die Kulturlegi ermöglicht es Personen mit schmalem Budget, an Kultur-, Sport- oder Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Foto: zvg

Per 1. November führt Glattfelden die Kulturlegi von Caritas Zürich ein. Damit verpflichtet sie sich, auch in unsicheren Zeiten unterstützende Lösungen zu suchen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Verpflichtende Lösungen zu suchen, bedeutet, Personen mit schmalem Budget den Zugang zu Kultur, Sport und Bildung zu erleichtern. Dadurch soll ein Beitrag zur sozialen Integration geleistet werden. Mit Glattfelden sind nun 42 Gemeinden im Kanton Zürich Partner dieses Angebots.

Derzeit erhalten Nutzende Rabatte bei 1000 Kultur-, Sport- und Bildungsangeboten im Kanton Zürich. Der nächste Schritt in Glattfelden steht auch schon fest: Die Kulturlegi und die Gemeinde suchen vor Ort Firmen und Organisationen, die ihr Angebot für Inhaberinnen und Inhaber des persönlichen Ausweises vergünstigen. Einsehbar sind die Angebote auf Kulturlegi.ch.

Durch die Zusammenarbeit mit Glattfelden können berechtigte Personen aus diesem Gebiet besser erreicht werden. Anspruch auf eine Kulturlegi haben Personen, die nachweislich nur ein kleines Einkommen erzielen oder eine Unterstützungsleistung zum Beispiel in Form von wirtschaftlicher Sozialhilfe oder von AHV/IV-Zusatzleistungen erhalten. Aktuell nutzen 23’000 Personen im Kanton Zürich das Angebot.

Verschiedene Vergünstigungen in der Region

Die bestehenden Angebote sind bereits breit. Im Zürcher Unterland können Besitzerinnen und Besitzer einer Kulturlegi beispielsweise vergünstigt in Fitnesscenter, zu den Spielleuten von Seldwyla (30 bis 50 Prozent auf Theatervorstellungen), zu Konzerten von Klassik@Bülach (50 Prozent Ermässigung) oder oder auch in verschiedene Bibliotheken oder Ludotheken. Spiele des EHC Kloten sind für 10 Franken zu sehen – von einem Stehplatz aus. Auch Zeitschriften-Abos sind vergünstigt zu haben – darunter auch für den «Zürcher Unterländer».

