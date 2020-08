Nach vier Jahren bereits kaputt – Glattfelder Pumpwerk weist Mängel auf Im Hauptpumpwerk Rheinsfelden muss keine fünf Jahre nach der Inbetriebnahme eine Pumpe ersetzt werden. Auch sonst liegt einiges im Argen. Damit langfristig kein Sicherheitsrisiko entsteht, wurde nun ein Ingenieurbüro mit einer Analyse beauftragt. Manuel Navarro

Das Abwasser verursacht derzeit Sorgenfalten in Glattfelden. Foto: Keystone/Bernard Jaubert

Das Hauptpumpwerk Rheinsfelden in Glattfelden funktioniert alles andere als wunschgemäss. Darüber informierte der Gemeinderat jüngst in seinem Verhandlungsbericht. Erst im Oktober 2016 wurden vier neue Pumpen angeschafft, insgesamt wurden 1,26 Millionen Franken in das Werk investiert. Seitdem gibt es damit Probleme. Sämtliche Pumpen mussten inzwischen mindestens einmal saniert werden, die beiden kleineren im Gegensatz zu den grösseren bereits je zweimal. Nun muss eine der Maschinen sogar ganz ersetzt werden, der Gemeinderat bewilligte dafür 50’000 Franken.