Bülach – «Glaub an deine Träume und finde deinen Traumberuf» Unter dem Motto «Gemeinsam gestalten wir den Berufswahlunterricht der Zukunft» fand das erste Profolio Berufswahlfestival statt. Eine Teilnehmerin berichtet. Sophie Buchmann

Bildungsinnovator Nils Landolt beim live DeepFake als «Elon» mit Festivalleiter Simon Schmid. Foto: PD

Voller Vorfreude treffen ich und weitere Helfende am ersten Profolio Berufswahlfestival in Bülach ein. Es fühlte sich nicht so an, als würden viele neue Gesichter aufeinandertreffen, viel mehr als wären alle schon jahrelang befreundet. An diesem Tag geht es darum, den Austausch zwischen allen Berufswahlbegleitenden und Bildungsakteure zu ermöglichen.

Arbeiten ohne Druck

In seinem Keynote-Referat berichtet Nils Landolt von KI und vom Lernhaus Sole. Besonders beeindruckt hat mich, dass es an dieser Schule keine Noten und keinen Stundenplan nach Fächern gibt. Für mich als Gymnasiastin ist das Arbeiten ohne Druck und das stärker an meinen eigenen Interessen ausgerichtete Arbeiten eine Wunschvorstellung, die hoffentlich Realität wird. Die Schule wird zunehmend digital. Auch Tools wie ChatGTP prägen die Bildungslandschaft, den Unterricht und unsere Lernmedien. Auch wenn künstliche Intelligenz Ängste auslösen kann, so wird sie uns nicht ersetzen können, denn sie hat keinen eigenen Willen und keine Träume, wie wir sie haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir an unsere Träume glauben und unseren Traumberuf finden.

Alessio, Sekundarschüler aus Bülach, hat das erste vollständig digitale Berufswahllernmedium der Schweiz – Profolio – vorgestellt. Profolio begleitet Schülerinnen und Schüler individuell in ihrem Berufswahlprozess und unterstützt sie dabei, ihre persönliche Berufung zu finden.

Den Traumberuf mit Lego bauen

Nach der Mittagspause durften wir gemeinsam mit den übrigen Festival-Teilnehmenden an verschiedenen Workshops teilnehmen. Ich habe mich unter anderem für «Baue deinen Traumberuf mit LEGO Serious Play» entschieden. Es war eindrücklich, ohne Druck zu arbeiten und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wenn ich mich auf meine persönlichen Bedürfnisse und Interessen konzentrieren kann und mich nicht ständig mit anderen vergleiche, dann ist das Arbeiten viel entspannter und für mich gewinnbringender.

Der gesamte Tag hat mir sehr viel Spass gemacht. Es ist wichtig, Projekte, die Jugendliche in ihrem Berufswahlprozess begleiten, zu fördern.

Profolio Berufswahlfestival Bülach Das Profolio Berufswahlfestival Bülach wurde vom S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung organsiert und begeisterte Bildungsakteure aus der ganzen Schweiz. Das Bülacher-Familien-KMU berät seit rund 40 Jahren Jugendliche und Erwachsene in ihrer Berufs- und Laufbahnplanung und entwickelt Profolio, das erste digitale Berufswahl-Lernmedium der Schweiz. Das Berufswahlfestival fand am Samstag, 24. Juni, im katholischen Kirchgemeindehaus, in Bülis Sommergarten auf dem Lindenhof und in der Berufsschule Bülach statt. www.berufswahlfestival.ch / www.profolio.ch / www.sbinstitut.ch

