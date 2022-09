Abo Demo-Reportage aus Moskau – Gleich geht der Protest los – und wie er ausgeht, weiss hier jeder Wer demonstriert, wird geschlagen, festgenommen oder in die Armee einberufen. Und doch wehren sich die Leute in der Hauptstadt gegen Putins Mobilisierung. Ein Abend voller Wut und Mut.

Jetzt greifen sie zu: Russische Sicherheitskräfte überwältigen Protestierende in Moskau. Foto: Alexander Zemlianichenko (Keystone)

Silke Bigalke aus Moskau

Jegor (38) ist zum Treffpunkt gekommen. Auf den Arbat, zur alten Einkaufsstrasse in Moskaus Zentrum, dort steht eine weisse Säule mit eckiger Uhr. Es ist dunkel, Nieselregen. Menschen drängen sich abwartend an die Häuserwände, manche gehen langsam auf und ab, als seien sie nur abendliche Spaziergänger. Sie sind vorsichtig, gleich soll der Protest beginnen, und wie das in Russland ausgeht, weiss hier jeder.