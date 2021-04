M1

Und klar, im neuen iMac läuft Apples eigener M1-Prozessor. Ich bin gespannt, was das für die Anschlüsse bedeutet. Da dürfte es wohl nicht zu viele geben. Aber die muss ich mir nach dem Event in Ruhe anschauen. Es geht heute so schnell, dass ich kaum mehr mitkomme.

Da sage ich es noch und schon erklärts Apple: Der iMac bekommt 2 USB-C-Anschlüsse und 2 Thunderbolt. Dazu gibts im Netzteil einen Netzwerk-Anschluss. Schlau.

Und die Tastatur hat einen Fingerabdrucksensor.

Spannend sind dann wie immer auch die Schweizer Preise. Bei den M1-Laptops waren die ja eine positive Überraschung. Mal schauen. In die Läden kommt er ab Mai. Aber kein Wort zum grösseren Modell?