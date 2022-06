Zehn Minuten

So gleich geht es los. Da der Event auch live ins Internet gestreamt wird, werde ich mich hier auf die grossen Punkte und Analysen beschränken und nicht jedes Detail sklavisch niederschreiben. Falls jemand eine Frage hat, erreicht man mich per Twitter. So die Tickerei eine Pause zulässt, schaue ich da regelmässig rein.