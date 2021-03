Mamablog: «ANNABELLE»-befragung – «Gleichberechtigung einfordern, aber nicht selbst für den Unterhalt aufkommen?» Auf die «annajetzt»-Ergebnisse hagelte es Kritik an den Frauen. Unsere Autorin und «annabelle»-Chefredakteurin Jacqueline Krause-Blouin suchen Antworten. Marah Rikli

Jüngst erschienen die Ergebnisse der Frauenbefragung «annajetzt» der Zeitschrift «annabelle» und zeigten: Der Grossteil der befragten Frauen über 35 Jahre wünschen sich das Arbeitsmodell «Frau arbeitet 50%, Mann 80%». Die Mehrheit der jüngeren Frauen wählten das Modell sie 60, er 70. Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Es hagelte Kritik an den Frauen – sie würden zwar Gleichberechtigung einfordern, jedoch nicht selbst für ihren Unterhalt aufkommen wollen.

Auch bei Jacqueline Krause-Blouin, der Chefredakteurin der «annabelle», werfen diese Ergebnisse immer noch Fragen auf. Sie war massgeblich an der Umfrage beteiligt und ist selbst Mutter eines Kindes. Mutter ist auch unserer Autorin Marah Rikli. Sie hat zwei Kinder. Die beiden Frauen trafen sich online zu einem Meinungsaustausch und suchten zusammen nach Antworten und Hintergründen zu den Ergebnissen.

Marah Rikli: Wie geht es dir?

Jacqueline Krause-Blouin: Anstrengend, aber gut. Die Resonanz auf die «annabelle»-Umfrage ist unglaublich. Ich war nicht gefasst auf so viele Reaktionen, zumal für mich viele Ergebnisse nicht unbedingt neu sind. Bis auf die zum Wunsch-Arbeitsmodell, das hat mich überrascht.

MR: Mich haben eher die Reaktionen dazu überrascht. Denn «shame on me»: ich habe selbst 50% als mein Wunschpensum ausgewählt. Welches Pensum für meinen Mann weiss ich gar nicht mehr.

JK: Mich stimmt das Ergebnis eher nachdenklich. Das zeigt doch, dass die Frauen immer noch glauben, die Männer müssten vor allem arbeiten und sie als Frauen seien die wichtigeren Bezugspersonen. In meinen Augen zementieren sie sich so als primäre Care-Geber für die Kinder.

MR: Was habt ihr für denn als Eltern für ein Modell?

JK: Ich arbeite 80%, bei meinem Mann lässt sich das nicht so genau beziffern, weil er als Schauspieler mal sehr viel und dann wieder gar nicht arbeitet. Ich habe 80/80 als Wunschmodell ausgewählt bei der Umfrage. Auch irritiert hat mich: Viele Frauen gaben an, sie könnten sich aus finanziellen Gründen nicht trennen. Für mich wäre das ein Albtraum. Auch ein Grund, warum ich 80% arbeite.

«Aufgeben? Sicher nicht!»: «annabelle»-Chefredaktorin Jaqueline Krause-Blouin.

MR: Wir lösen es momentan mit 60/70. Dazu arbeiten wir beide nebenbei selbstständig, und kommen zusammen so auf etwa 80/90. Ich habe ja alle Modelle erlebt. Arbeitete von 20%-100%.

JK: Vollzeit mit Kindern? Wie ging das?

MR: Es ging einfach. Und musste, da ich längere Zeit alleinerziehend war. Mein Pensum habe ich wohl immer versucht den Phasen meiner Kinder anzupassen. Meine grösste Lektion dabei war: Je grösser die Kinder, desto schwieriger. Waren die Kinder klein, gab es die Betreuung durch die Kita oder durch die Grosseltern, kaum kamen sie in den Kindergarten, wurde es schwieriger. Und als die Schule mit Hausaufgaben dazu kam, empfand ich es als noch intensiver.

JK: Wie alt sind denn deine Kinder?

MR: Mein Sohn ist 16 Jahre alt, meine Tochter knapp 7. Wobei vor allem die Tochter hohen Betreuungsbedarf hat, da sie eine Beeinträchtigung hat. Aber auch der Sohn brauchte immer viel Unterstützung in der Schule. Oder auch jetzt durch die Covid-Krise und die Pubertät. Wie alt ist dein Kind?

JK: Meines ist zwei Jahre alt. Bei uns ist vor allem mein Mann zu Hause, da er sich sein Pensum freier einteilen kann. Er ist jedoch mehrere Wochen im Jahr im Ausland und dann wäre ich ohne die Unterstützung der Grossmutter aufgeschmissen. Mein Job ist sehr fordernd. Ich bin zwar 80% angestellt, arbeite aber oft über 100%. Selbst verschuldet natürlich – eine typische Frauenfalle: Einen Vollzeitjob in Teilzeit machen, damit es sich irgendwie mit dem Kind vereinbaren lässt.

MR: Ja, das erlebte ich immer wieder.

JK: Trotzdem erstaunt es mich, dass der Grossteil der befragten Frauen für sich ein tieferes Pensum wählten als für die Männer. Vielleicht lehnten sie sich an ihrem realen Modell an, das sie ja vielleicht in gewisser Weise auch verteidigen. Vielleicht können sie sich (noch) nicht vorstellen, dass es anders auch ginge.

MR: Wir stecken vermutlich in einer Phase, in der wir alles neu diskutieren und verhandeln müssen. Wenn man bedenkt, dass es gerade mal 50 Jahre her ist, seit das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, ist es eigentlich logisch, stehen wir noch am Anfang. Auch deshalb schreiben wir Frauen uns doch immer noch die Erziehung der Kinder zu. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass viele Frauen finden, Männer seien am Arbeitsplatz bevorzugt und erlebten Sexismus. Das ist anstrengend. Kein Wunder schreien die Frauen dann nicht: «Ich will 100% arbeiten». Und weil es finanziell mit 50/50 nicht reicht, sehen sie 50/80 als Ideal.

JK: Hinzu kommt die Hausarbeit und der sogenannte «Mental Load», der die Frauen zusätzlich belastet. Ich arbeite mehr als mein Mann, klage aber trotzdem über mehr «Mental Load» als mein Mann.

MR: Das ging mir genauso, als mein Pensum höher war als das meines Mannes. Er hat aber auch einen anderen Anspruch an Sauberkeit oder zum Beispiel soziale Kontakte. Ich müsste da vermutlich gelassener werden.

JK: Immerhin: In den Ergebnissen zeigt sich ein Wunsch nach Veränderung mit Teilzeit für den Mann. In meinen Augen ist das jedoch nicht ausreichend. Wir Frauen müssen den Mut haben, uns selbst zu hinterfragen.

MR: Du meinst, ob ein sogenannter «Papitag» ausreicht? Oder ob der Mann auch «fähig» ist, zu Hause zu übernehmen?

JK: Wir müssen zwangsläufig Dinge loslassen, dem Mann auch mehr zutrauen, was Kinderbetreuung und Haushalt anbelangt. Aber klar, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Das ärgert mich zum Beispiel jeweils sehr: Wenn ein Mann mehr beim Kind ist, wird er als Held gefeiert, wenn ich als Mutter viel arbeite, als Rabenmutter abgetan.

MR: Vielleicht müssen wir einfach auch mehr anerkennen, dass viele Frauen gerne Zuhause sein möchten.

JK: Ja sicher, ich finde das auch gar nicht verwerflich. Ich glaube es gibt sehr viele Frauen, die mehr Zeit mit dem Kind verbringen möchten. Ich auch, ich verstehe das total. Ich habe ständig Schuldgefühle oder Angst, ich könnte es bereuen. Ehrlich gesagt: Ich weiss auch nicht was die Lösung ist, Care Arbeit entlöhnen?

MR: Unbedingt! Betreuung wird von der Gesellschaft und Politik kaum wertgeschätzt. Ich glaube, viele denken, das sei keine «richtige» Arbeit, weil sie nicht bezahlt ist. Ich bin ständig am Kämpfen, dass wir Unterstützung wie Hilfslosenentschädigung oder Assistenzbeiträge von der IV bekommen für ein paar Stunden Betreuung unserer beeinträchtigten Tochter. Schlussendlich ist es absurd: Ich zahle mit diesem wenigen Geld eine andere Frau – eine Betreuerin des Entlastungsdienstes – dabei würde ich unsere Tochter gerne mehr selbst betreuen. Das kann ich mir dann aber wiederum nicht leisten.

Wie steht es um die Gleichberechtigung? Infos einblenden 50 Jahre, nachdem das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt wurde, blicken wir im Mamablog zurück: Wie hat sich unsere Gesellschaft verändert, seit Frauen, Mütter und Töchter eine Stimme haben? Und wo sollten wir aus Eurer Sicht, liebe Leserinnen und Mütter, weiterhin den Finger drauflegen? Wünsche fürs Jubiläumsjahr nehmen wir gerne unter blogs@tamedia.ch entgegen. Alle Beiträge zum Thema finden Sie unter: tagesanzeiger.ch/frauenstimmrecht bernerzeitung.ch/frauenstimmrecht derbund.ch/frauenstimmrecht bazonline.ch/frauenstimmrecht

JK: Es ist doch so: In der Schweiz gelten Familie und Kinder haben als Privatsache. Ich fühle mich da von der Politik alleine gelassen. Die Ergebnisse sind deshalb vermutlich auch stark strukturell bedingt.

MR: Es fehlt zum Beispiel eine Elternzeit. Für mich wäre das eine ganz andere Ausgangslage gewesen. Vermutlich wäre ich dann mit mehr Energie und einem höheren Pensum wieder eingestiegen.

JK: Absolut. Als ich nach 16 Wochen wieder anfing zu arbeiten, bin ich fast zusammengebrochen. Mit einem Jahr Elternzeit, würde ich vielleicht auch noch ein zweites Kind bekommen. Ich habe lange in Berlin gelebt. Meine Freundinnen und auch die Väter der Kinder hatten über ein ganzes Jahr Zeit für das Baby.

MR: Ich war vor über zehn Jahren in einer norwegischen Firma tätig. Dort musste man nicht nach 15.00 Uhr versuchen in den Büros anzurufen. Niemand war erreichbar, alle holten ihre Kinder ab.

JK: Frankreich hat zum Beispiel tiefere Wochenarbeitszeiten. Und die Kinderbetreuung ist im Bildungssystem integriert, das macht doch Sinn.

MR: Sie kommen dort bereits mit etwa drei Jahren in den Kindergarten. Das hat sicherlich Vor- und Nachteile. Die Kitas in der Schweiz sind nicht staatlich. Sie haben deswegen oft finanzielle und qualitative Probleme. Und so gibt es dann diese Globegarden-Kita-Skandale.

JK: Das meine ich! Die Betreuung der Kinder muss ein politisches Anliegen sein.

MR: Vielleicht braucht es eine Frauenpartei für solche Anliegen. Heute ist es doch so: Wenn du als Frau für den Unterhalt der Familie und deine Altersvorsorge viel arbeitest, ist man nicht unterstützt, wenn man die Kinder dann selbst betreut auch nicht. Mit einem Mini-Pensum oder als Hausfrau hast du keine Altersvorsorge. Und wenn du ein Modell hast wie 50/50, geht die Altersvorsorge gleich bei beiden flöte. Ich finde auch deshalb, dass Feminismus nicht nur Frauensache ist.

JK: Vielleicht muss man mal über das Wort Feminismus diskutieren, offenbar stosst das ja immer noch viele ab. Braucht es eine neue Bezeichnung? Equalism wäre doch was.

MR: Weisst du, manchmal bin ich es so müde.

JK: Und was ist die Alternative? Aufgeben? Sicher nicht! Ich finde es gut, wenn man ganz viele Fragen stellt. Auch wenn es (noch) keine Antworten gibt.

MR: Erhoffst du dir das von der Frauenbefragung?

JK: Ich wünsche mir, dass die Ergebnisse ernst genommen werden, vielleicht sogar in der Politik ankommen. Und ich fände als Pendant eine Männerbefragung konsequent. Zudem wünsche ich mir von kinderlosen Frauen Solidarität: dass sie auch für die Anliegen der Frauen mit Kindern kämpfen. Denn manchmal fehlt uns Müttern einfach die Energie dazu.