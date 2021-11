Zertifikats-Gegner auf dem Bundesplatz – Glimpflicher Ausgang nach hitzigem Abstimmungs­kampf In Bern knallen am Sonntag Petarden, die Polizei nimmt Leute fest. Es gibt brenzlige Situationen, doch der befürchtete Aufmarsch der Massnahmengegner bleibt aus. Carlo Senn , Jürg Spori

Hier kippte die Stimmung der Massnahmengegner auf dem Bundesplatz. Foto: Jürg Spori

Bei eisiger Kälte rüstet sich Bern für einen Ansturm. Während zahlreiche Leute ihre Stimme an der Urne abgeben, sperren Polizisten das Bundeshaus am Vormittag grossräumig ab – das gab es an einem Abstimmungssonntag noch nie. Das Bundeshaus, Symbol der Schweizer Demokratie, scheint wegen eines hitzigen Abstimmungskampfs in Gefahr.

Die Stimmung ist angespannt, denn im Vorfeld riefen Massnahmengegner dazu auf, am Sonntag nach Bern zu fahren, um zu demonstrieren. Teilweise diskutierten sie sogar, ob dem Abstimmungsergebnis zu trauen sei. Reto Nause, Berner Sicherheitsdirektor, zeigte sich deshalb sehr besorgt über den Verlauf des Abstimmungssonntags.