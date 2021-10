Umfrage in Oberglatt – Glocken können nur bedingt leiser läuten Die Bevölkerung wurde zum Glockenläuten der Kirche befragt. Ein Grossteil stört sich nicht daran. Dennoch hat die Kirchenpflege reagiert . Renato Cecchet

Die Glocken der evangelisch-reformierten Kirche in Oberglatt empfindet eine Mehrheit der Bevölkerung nicht als zu laut. Foto: Balz Murer

Glocken sind ein Klang gewordener Teil der Schweizer Kultur. Seit Jahrhunderten rufen Kirchenglocken die Zeit in Erinnerung, kündigen gottesdienstliche Feiern, den Sonntag oder besondere Ereignisse wie Hochzeiten an. Ob an Kuhhälsen oder oben im Kirchturm – die einen finden das Glockengeläut himmlisch, es gibt aber auch solche, die darin eine störende Lärmquelle sehen. Dies führt vermehrt zu Diskussionen, ob Glocken zum Schweigen gebracht werden sollen.

In Oberglatt ging bei der Kirchenpflege der evangelisch-reformierten Kirche eine Beschwerde ein. Daraufhin startete die Kirchenpflege zuerst eine Umfrage unter ihren Mitgliedern, ob sie das Läuten störe oder nicht. Die politische Gemeinde trat als Vermittler auf. «Wir haben die Einsprache ernst genommen. Mittels einer Mediation zwischen der Kirche und dem Rekurrenten wurde eine gemeinsame Lösung angestrebt», erklärt Gemeindepräsident Roger Rauper.