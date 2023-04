Parteien – GLP Eglisau unterstützt die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Die Partei bewertet das Strassensanierungs-Projekt als nötig, sinnvoll und – mit einigen Anpassungen – als unterstützungswürdig. Klaus Vogel und Patrick Scherr, GLP Eglisau

Die Ortspartei Fokus Eglisau betont im ZU-Artikel vom 15. April «Ortspartei mach sich für Strassensanierung stark» die Wichtigkeit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Eglisau mit sachlichen und fundierten Argumenten. Auch die GLP Eglisau hat in ihrer Stellungnahme von Ende Februar das Projekt des Kantonalen Tiefbauamts als nötig, sinnvoll und – mit einigen Anpassungen – als unterstützungswürdig bewertet. Der in den nächsten Jahren weiter zunehmende Transitverkehr aus dem und ins Rafzerfeld (zum Beispiel Digitec-Verteilzentrum) lässt es nicht zu, mit der Gesamtsanierung vom Ortseingang bis zum -ausgang bis nach der Realisierung der Umfahrung Eglisau zuzuwarten, so wie es SVP und FDP vorschlagen.

Keine Spaltung der Bevölkerung

Die dringend nötige Sicherheit für Anwohner, Langsam- und motorisierten Verkehr sowie der Schutz vor Lärm- und Schadstoffemissionen überwiegen den sauren Apfel der Bauphase, in den wir beissen müssen. Noch viel wichtiger ist aber, dass die Bevölkerung von Eglisau gemeinsam und geeint den Gemeindepräsidenten Roland Ruckstuhl und den Tiefbauvorstand Felix Baader in ihren Bemühungen kritisch, aber wohlwollend unterstützt, mit der Umsetzung des Projekts «Umgestaltung Ortsdurchfahrt Eglisau» vorausschauend und in stetem Kontakt mit den kantonalen Behörden das Beste für Eglisau und seine Einwohner, für das Gewerbe und für die weiteren betroffenen Gemeinden zu erreichen. Mit der von anderen Parteien provozierten Spaltung der Bevölkerung im Rheinstädtli rückt sowohl die Sanierung der Ortsdurchfahrt als auch die Realisierung der Umfahrung Eglisau in weite Ferne.

