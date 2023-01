Erweiterung am Flughafen Zürich – GLP-Regierungsratskandidat Scherrer ist plötzlich für Pistenverlängerungen Lange lehnten Benno Scherrer und die Grünliberalen Pistenausbauten in Kloten klar ab. Doch der Wind hat gedreht. Pascal Unternährer

Ändert die GLP unter ihrer Führung die Haltung zum Flughafen? Regierungsratskandidat Benno Scherrer (links) und Fraktionschef Michael Zeugin im Kantonsrat. Foto: Ela Çelik

Kommt es aufgrund der GLP zu einem Meinungsumschwung in einer alten und zentralen Flughafenfrage? Die Verlängerung von Flughafenpisten wird seit den 1990er-Jahren diskutiert. In den Nullerjahren wurden Flugrouten, der Lärm und Ausbauvorhaben am Flughafen Zürich sogar zu einem dominierenden Thema der kantonalen Politik.