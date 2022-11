Hearings der SP-Bundesratskandidatinnen – «Gmögig wie ein Buuremeitschi»: Elisabeth Baume-Schneider holt auf Das Rennen zwischen den SP-Kandidatinnen ist knapper als erwartet. Die ersten Anhörungen zeigen: Die Jurassierin punktet bei Grünen, bei Bauern und ländlichen Vertretern. Markus Häfliger Charlotte Walser Beni Gafner Philipp Loser

Hat bei den Bauern einen «hervorragenden Eindruck» gemacht: SP-Bundesratskandidatin Elisabeth Baume-Schneider. Foto: Patrick Martin (24 Heures)

Es ist ein mächtiger und ein exklusiver Club. Um bei der Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier (der Name spiegelt die Bedeutung der Vereinigung nur bedingt) dabei zu sein, muss man entweder Bauer oder Bäuerin sein oder zumindest einen beruflichen Bezug zur Landwirtschaft haben. 34 Mitglieder hat der Club, ihr Chef ist Bauernverbandspräsident Markus Ritter, und weil Ritter bekanntlich ein taktischer Fuchs ist, hält die landwirtschaftliche Konferenz ihr Bundesratshearing schon am ersten Sessionstag ab, vor allen anderen. Die Bäuerinnen und Bauern sollen eine gefestigte Meinung haben, wenn sie dann später die Kandidaten in der eigenen Fraktion empfangen. Ein Dutzend Parlamentarier aus drei Fraktionen nahmen teil.