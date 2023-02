Samstag-Extra mit Marcel Stoffel – «‹Go shoppe› ist mehr als nur einkaufen» Jelmoli verschwindet. Wie gehts weiter, und wird es auch die grossen Shoppingcenter der Region treffen? Eine Einschätzung von Ex-Glattzentrumsboss Marcel Stoffel. Christian Wüthrich

Marcel Stoffel war während zehn Jahren als Geschäftsführer des Einkaufszentrums Glatt im Zürcher Unterland tätig und ist selbstständiger Unternehmer sowie ausgewiesener Konsum- und Retailexperte. Foto: PD

Das Ende von Jelmoli lässt aufhorchen. Am Flughafen und in der Zürcher Innenstadt verschwinden Läden und zahlreiche Jobs. Marcel Stoffel ist der Mister Shoppingcenter der Schweiz. Als ehemaliger Chef des umsatzstärksten Einkaufszentrums im Land – des Glattzentrums in Wallisellen, wo Jelmoli schon früher verschwand – kennt er die Bedürfnisse und Verhältnisse des Retailmarktes.