Interview über Musik-Marathon – «Gölä hat mich berührt, auch wenn das nicht ganz einvernehmlich war» Ein Journalist hat an einem Tag alle sieben Mundart-Alben des Schweizer Rockers gehört. Nun erzählt er von seinen intensiven Vorbereitungen und seinen wichtigsten Erkenntnissen. Andreas Tobler

Geht tief unter die Haut: Der Mundartrocker Gölä, der vom Büezer zum Rockstar wurde, hat viele Fans. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wo wäre die Menschheit, wenn es nicht Mutige gäbe, die ausprobieren, was vorher noch niemand wagte? Der Journalist Martin Erdmann hat genau dies getan: Er hat an einem Tag alle Alben von Gölä, die dieser auf Berndeutsch eingesungen hat, in chronologischer Reihenfolge durchgehört und dazu für das Satire- und Kulturmagazin «Kultz» einen Erlebnisbericht geschrieben.