Misstöne im Zürcher Kammerorchester – Gönner erheben schwere Vorwürfe gegen die Ensemble-Leitung Ungetreue Geschäftsbesorgung und Subventionsbetrug – eine Supporter-Organisation fährt grobe Anschuldigungen gegen die Leitung des Traditionsorchester auf. Diese bestreitet die Vorwürfe vehement. Beat Schmid

Das Zürcher Kammerorchester: Die Fronten zwischen dem Gönnerverein und der Orchesterleitung sind verhärtet. Foto: PD

Vivaldi, Bach, Tschaikowsky und Teleman – dem Zürcher Publikum wird ein «musikalischer Hochgenuss in einem vollmundigen Klanggewand» geboten, wie es im Programmheft des Kammerorchesters (ZKO) zur Saisoneröffnung am Dienstagabend heisst. Doch hinter den Kulissen rumpelt es gewaltig. Der Konzertabend in der neuen Tonhalle wird von lauten Missklängen übertönt.

Wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben, ist zwischen den wichtigsten Gönnern und der Leitung des Orchesters ein heftiger Konflikt ausgebrochen. Die Gönner stellen den Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung und des Subventionsbetrugs in den Raum. Es sind weder ein Strafverfahren noch sonstige Ermittlungen hängig. Aber die Situation ist derart aufgeheizt, dass Kathrin Martelli, die Präsidentin des Trägervereins des Orchesters, sich 24 Stunden Bedenkzeit nimmt, bevor sie zu den Vorwürfen Stellung bezieht.