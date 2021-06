SM in der Leichtathletik – Gold-Premiere und Hundertstel-Pech An den nationalen Titelkämpfen in Langenthal überraschten die Unterländer positiv – allen voran der junge Robin Oester und Sales Inglin, der mit persönlicher Bestmarke Bronze knapp verpasste. Jörg Greb

Eine winzige Hundertstelsekunde trennte Sales Inglin im 400-Meter-Hürden-Finale am Ende vom Podest. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Es blieb nicht beim programmierten SM-Gold von Jonas Raess am ersten Meisterschaftstag. Am dritten doppelte ein Mann nach, der in der Klubhierarchie des LC Regensdorf lange unter dem Radar lief: Robin Oester. Der 21-jährige Informatik-Student an der ETH wurde über 800 m seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und gewann das taktische Rennen dank einem Angriff aus dritter Position auf den letzten 200 m souverän.

«Mit der langsamen ersten Runde war das Rennen alles andere als einfach», sagte der Wochenaufenthalter in Zürich, der nach wie vor für seinen Heimverein, die LV Thun, startet. Trotzdem aber wusste Oester mit der heiklen Situation souverän umzugehen. Auf den letzten 200 m griff er von Position 3 aus an. Und er setzte sich auf der Zielgeraden klar durch. «Dieser Titelgewinn ist für mich sehr wertvoll», sagte er. Aufgrund der RS und das Pfeiffersche Drüsenfieber konnte er sein Potenzial lange nicht ausschöpfen.