Filmfestival Venedig – Goldener Löwe für US-Drama «Nomadland» Der Hauptpreis des diesjährigen internationalen Filmfestivals in Venedig geht an ein amerikanisches Filmdrama. Dies verkündete die Jury am Samstagabend. UPDATE FOLGT

Frances McDormand in einer Szene von Chloé Zhaos «Nomadland». Foto: Searchlight Pictures (Keystone)

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das US-Drama «Nomadland» der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

Mehr folgt in Kürze.

Regisseurin Chloé Zhao zeigt im Venedig-Wettbewerb «Nomadland». Der Film gilt bereits jetzt als heisser Oscaranwärter für 2021. Keystone

DPA