Jonas Raess aus Langnau am Albis – Goldmedaille mit Hintergedanke Der 5000-m-Läufer vom LC Regensdorf siegte an den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften in Langenthal in 14:01,62 Minuten. Jörg Greb

Jonas Raess vom LC Regensdorf ist glücklich, nachdem er zum fünften Mal in seiner Karriere 5000-m-Schweizer-Meister geworden war. Foto: KEYSTONE/Marcel Bieri

An die Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften in Langenthal ist Jonas Raess vom LC Regensdorf direkt aus dem Höhentraining in St. Moritz angereist. Die fünfte SM-Goldmedaille über 5000 m war das eine Ziel. Dieses realisierte der Athlet aus Langnau a.A. in 14:01,62 Minuten, obwohl ihn der (nicht Titel berechtigte) Dominic Lobalu bis zur Ziellinie forderte und zeitlich mit ihm einlief.

Am Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dominic Lokinyomo Lobalu vom LC Brühl und Jonas Raess aus Langnau am Albis. Foto: KEYSTONE/Marcel Bieri



Vorgenommen hatte sich Raess neben dem Rangziel ein taktisches Konzept: «Ich liess mich auf den Rhythmus des grossen Feldes ein und plante einen Steigerungslauf», sagte er. Mit einem klaren Hintergedanken tat er dies. Auf die Vorläufe an internationalen Meisterschaften im Allgemeinen, auf die Olympischen Spiele in Tokio im Speziellen in gut einem Monat spielte er an. Aufgrund seiner Klassierung im World Ranking geht er davon aus, dass es klappen wird mit seinem grossen Ziel.