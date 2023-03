Grossfahndung im Zürcher Oberland – Goldschmied überfallen, Polizei sucht nach Tätern Wegen eines Überfalls auf eine Bijouterie in Greifensee fahndet im Zürcher Oberland ein Grossaufgebot von Polizisten nach den Räubern. Lorenzo Petrò Daniel Schneebeli

Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach mehreren Personen, die am Donnerstag in Greifensee eine Bijouterie überfallen haben. (Symbolbild) Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Im Zürcher Oberland läuft derzeit ein Grosseinsatz der Kantonspolizei: Augenzeugen berichten von Dienstwagen auf Kreiseln, Zivilbeamten in Gruppen, Polizisten an neuralgischen Stellen und stockendem Verkehr in Fällanden, Bassersdorf und Brüttisellen, wie 20 Minuten zuerst berichtete.

Gemäss der Kantonspolizei handelt es sich um eine Grossfahndung, nachdem um ca 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen ein Überfall auf einen Goldschmied im Städtchen Greifensee verübt wurde. Weitere Details zum Raub will die Kantonspolizei im Verlauf des Donnerstags bekannt geben.

