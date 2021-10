Walter Schumacher in Bülach – Goldschmied verliert seine geliebten Unikate bei Einbruch Unbekannte sind kürzlich ins Geschäft von Goldschmied Walter Schumacher in Bülach eingedrungen und haben viel Schmuck gestohlen. Es handelte sich um Unikate. Thomas Mathis

Ins Geschäft von Goldschmied Walter Schumacher wurde Anfang Oktober eingebrochen. Foto: Thomas Mathis

Der Schock für Goldschmied Walter Schumacher war gross. Er kam am Samstagmorgen vor vier Wochen in sein Atelier an der Marktgasse in Bülach – und seine Vitrinen im Geschäft waren leer geräumt. «Es war nichts mehr da, alles weg, und auf dem Boden lagen Scherben», erzählt der 59-Jährige. Der Vorfall hat ihn stark mitgenommen. «In den ersten Tagen konnte ich nicht mehr in meinen Laden gehen, es ekelte mich zu stark.» Mit ein wenig zeitlichem Abstand sei es ihm jetzt wieder wohler im Geschäft, das er im Januar 2020 eröffnet hat. Vorher befand sich sein Laden in einer Seitengasse ganz in der Nähe.