Dielsdorf – Goldschmitte Dielsdorf feierte Jubiläum Das Jubiläum «40 Jahre Goldschmitte Dielsdorf» stand ganz im Zeichen der Schlüsselübergabe von Gründerin Silvia Fischer an ihren Sohn Peter Fischer. Goldschmitte Dielsdorf

Emotionale Schlüsselübergabe von Silvia an Peter Fischer. Foto: Evelyn Harlacher

Am vergangenen Samstag präsentierte sich die Durchfahrt vor der Goldschmitte Dielsdorf als schön dekorierter Festplatz, stand doch der Jubiläumstag «40 Jahre» auf dem Programm. Pünktlich um 11 Uhr wurden die ersten Gäste begrüsst, gegen Mittag waren die weitgehend schattigen Sitzplätze schon gut besetzt und laufend kamen neue Besucherinnen und Besucher dazu. Auch die feinen Bschüssig-Teigwaren vom Food-Truck waren mehr und mehr gefragt.

Schon seit dreizehn Jahren arbeitet Peter Fischer, eidg. dipl. Uhrenfachberater sowie eidg. dipl. Betriebswirtschafter HF, als Verkaufsleiter im Geschäft mit. Als um 14 Uhr die Schlüsselübergabe angekündigt wurde, waren sämtliche Sitzplätze besetzt. Silvia Fischer liess die vergangenen 40 Jahre auf humorvolle Art nochmals Revue passieren, von der Gründung an der Bahnhofstrasse im Februar 1983 über den nicht ganz einfachen Umzug 1994 an die Wehntalerstrasse bis hin zum Jubiläumsjahr 2023. Und je länger sie auf dem Weg von der Vergangenheit in die Gegenwart unterwegs war, desto emotionaler wurden ihre Worte – es war spür- und sichtbar, dass in diesem Moment eine markante Veränderung in ihrem Leben Realität wurde.

Im Sinn und Geist der Gründerin

Nach der Übergabe des symbolischen Schlüssels war Peter Fischer an der Reihe. Er garantiere die Weiterführung der Goldschmitte Dielsdorf im Sinn und Geist seiner Mutter: «Im Mittelpunkt der Arbeit von mir und vom ganzen Goldschmitte-Team stehen auch künftig die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden», sagte er. Den Abschluss des Anlasses bildete die Jubiläumsverlosung mit vielen tollen Preisen, wobei Silvia Fischers jüngster Enkel Laurin als «Glücksgöttin» amtete.

