Ray Liotta ist tot – Goodfellas-Star stirbt überraschend bei Dreharbeiten Ray Liotta ist im Alter von 67 Jahren in der Dominikanischen Republik gestorben. Seine grössten Erfolge feierte er an der Seite von Robert De Niro und Kevin Costner.

Charakteristischer Blick: Ray Liotta gehörte zu den bekanntesten US-Schauspielern. Foto: Keystone

Der aus Filmen wie «Goodfellas» und «Feld der Träume» bekannte US-Schauspieler Ray Liotta ist laut Medienberichten tot. Die Promi-Website «TMZ» und das Film-Portal «Deadline» berichteten am Donnerstag, Liotta sei im Alter von 67 Jahren in der Dominikanischen Republik gestorben. Demnach verstarb der Schauspieler im Schlaf, als er sich für Dreharbeiten für den Film «Dangerous Waters» in dem Karibikstaat aufhielt. Sein Agent hat die Meldung laut «Guardian» bestätigt.

Liotta ist vor allem für das Mafia-Epos «Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia» aus dem Jahr 1990 bekannt. In dem Film von Regie-Legende Martin Scorsese spielte er die Hauptrolle an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci. Im Jahr zuvor hatte er an der Seite von Kevin Costner im Baseball-Film «Feld der Träume» mitgespielt.

Weitere bekannte Filme sind «Operation Dumbo» (1995) und «Cop Land» mit Sylvester Stallone (1997). Für einen Gastauftritt in der Ärzteserie «Emergency Room – Die Notaufnahme» gewann Liotta 2005 einen Emmy.

An der Seite von Robert De Niro wurde er weltbekannt: Ray Liotta (rechts) in der Rolle des Henry Hill im Film «Goodfellas». Foto: Keystone

AFP/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.