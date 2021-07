Penaltysieg über Spanien - Gott ist Italiener

Halbfinal an der EM 2021 – Gott ist Italiener Italien schlägt Spanien: sportlich recht unverdient, aber verdient glücklich. Die Azzurri haben «all'italiana» gewonnen, und das fehlte noch für die Rundung ihres Turniers. Oliver Meiler aus Rom

Wembley, wir kommen wieder: Jorginho mit Matteo Pessina (l.) und Domenico Berardi. Foto: Carl Recine (Getty Images)

Italien steht im Final, und keinem Italiener käme es diesmal in den Sinn, die fussballerischen Meriten der Azzurri zu hoch einzuschätzen. Gegen die Spanier hat man unverdient gewonnen – punto. Die Kommentatoren am italienischen Fernsehen waren in der Analyse während des Spiels so unverblümt, wie man das noch selten erlebt hat. «Sie verstecken den Ball vor uns, Beppe», sagte Fabio Caressa von Sky ständig zu seinem Sitznachbarn Beppe Bergomi.

Das hatte man zwar erwartet, aber gerade so? Am Ende hatte Spanien 70,1 Prozent Ballbesitz gegen nur 29,9 Prozent, und es spielte 805 Pässe, die Italiener nur 287. Die totale Dominanz, taktisch und technisch und auch körperlich zu fast jedem Zeitpunkt des Spiels, bis zur 120. Minute und der unseligen Lotterie der Elfmeter.