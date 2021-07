Infos einblenden

Zu einem guten Leben zählt nicht nur Profit, den man sich erwirtschaftet, sondern auch ein Verständnis für die Natur und den Mitmenschen, da sind sie sich einig, Lionel Avanthay, 35, und Frédéric Zosso, 45. Die Natur, spinnen die beiden Hobby-Philosophen ihren Faden gerade weiter, lasse sich nicht berechnen, Schönheit auch nicht. Beide schauen einen Moment in ihre Kaffeetasse, dann aus dem Fenster. Sie sitzen in der Cafeteria des Klosters Hauterive in Posieux, keine zehn Minuten von Freiburg entfernt, auf dem Tisch stehen auch Biscuits, die die Zisterziensermönche gebacken haben. «Je fais ce que je peux», sagt dann der Koch Lionel Avanthay, «ich mache, was ich kann.» Und das sind unter anderem Teigwaren, mit Mehl von Bauer Frédéric Zosso.

Zur Abbaye d’Hauterive hinunterzugehen, hat etwas Beruhigendes. Die Saane schlängelt sich beschützend am Klostergelände vorbei, eine Katze schlürft Wasser aus einer Pfütze, ein Mönch geht vorbei, er ist ganz nah, scheint aber weit weg, auch, weil hier alles ein wenig unwirklich ist, ein bisschen wie bei «Der Name der Rose», aber mit viel Sonne.

Lionel Avanthay im Kloster Hauterive in Posieux. Er kocht dort – und macht Pasta. Foto: Ephraim Bieri (SonntagsZeitung)

In dieser filmreifen Kulisse produziert Lionel Avanthay monatlich 500 Kilo Teigwaren in einem Raum im Erdgeschoss, es riecht schon im Gang nach Pasta. Nach Fettuccine, Fusilli, Casarecce, das sind diese in sich gerollten, kurzen Nudeln. Nach Cornettes de Fribourg, dicken, fetten Hörnli. Unter anderem verkauft der Koch an Unverpackt-Läden, Geschäfte, die ihre Waren nicht in Plastik verpacken. En vrac heisst das auf Französisch, und Avanthay hat vor allem Abnehmer in der Romandie. Seine Pasta füllt er in leere Mehlsäcke ab, um sie zu transportieren. Ja nichts wegwerfen, Zero Waste ist eines seiner obersten Gebote. Auch die abgepackte Ware, wie man sie zum Beispiel im Klosterladen kaufen kann, ist natürlich korrekt, und das ist wörtlich zu verstehen: Alles ist kompostierbar, selbst Stempel und durchsichtiges Fenster aus Maisstärke auf der Tüte.

Er könnte auch mehr produzieren, zwei Tonnen vielleicht im Monat, doch dann bräuchte er eine Pasta-Trocknungsanlage, die 24 Stunden in Betrieb ist – und Mitarbeiterinnen, weil er mit dem Abfüllen nicht nachkommen würde. Und das will er nicht. Die Mühlen in diesem göttlichen Teil des Saanebezirks mahlen langsam. Das sei besser für das Korn, sagt Avanthay, aber auch für die Gesundheit des Menschen.

Gesegnet sei die Pasta. Foto: Ephraim Bieri (SonntagsZeitung)

Der gebürtige Walliser ist eigentlich Koch. Den 20 Mönchen im Kloster bereitet er einfache Menüs zu, wenn er nicht gerade dabei ist, Teig durch die Pastamaschine zu drehen. 2016 hat er damit angefangen, nachdem er als Bahnangestellter gearbeitet, selber vier Jahre im Kloster verbracht hatte (als Postulant und Novize) sowie bei der Schweizergarde in Rom gewesen war. Schon lange hatte er sich Gedanken gemacht über den Konsum, so generell. Schon lange fand er es absurd, dass man billige Lebensmittel vom anderen Ende Europas kaufen könne, während der Bauer neben dem Kloster Schwierigkeiten hatte, dasselbe Produkt zu einem fairen Preis zu verkaufen. So klopfte Lionel Avanthay an die Tore der Abteien im Kanton Freiburg und schlug ihnen vor, Pasta zu machen. In den Gotteshäusern fand man allenthalben: «Das ist eine gute Idee, wir werden für dich beten.»

Da wusste Lionel Avanthay, er musste selber etwas unternehmen.

Frédéric Zosso hatte schon einmal Hartweizen angebaut, vor zwanzig Jahren. Und wieder aufgehört. Und wieder angefangen, das ist noch nicht lange her, jetzt produziert er bio. So hat er Avanthay kennen gelernt. Ihrer beider Motivation: «Changer le monde.» Faire Ware produzieren, die Umwelt schonen und den Menschen damit Gutes tun, das wollen sie. Bauernschlau fügt der Koch an: Wenn man den Produzentinnen gerechte Preise zahle, kommt das dann nicht auch der Konsumentin zugute? Können die Bäuerinnen von den Preisen für ihre Produkte leben, brauchen sie keine Direktzahlungen mehr – und die Bevölkerung zahlt weniger Steuern.

Lionel Avanthay und Frédéric Zosso handeln lieber, statt zu jammern. Hartweizen gedeiht besser, wenn es wärmer ist. Statt den Klimawandel zu beweinen, versuchen die beiden, das Beste draus zu machen. Mit Pasta die Welt retten? Vielleicht nicht ganz. Aber ein wenig.

Dieser Text erschien ursprünglich in der SonntagsZeitung.