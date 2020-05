Reformierte Kirche Dietlikon – Gottesdienst online, aber Gemeindeversammlung vor Ort Am Mittwoch, 10. Juni, findet die Kirchgemeindeversammlung der Dietliker Protestanten statt – in der Kirche. Nebst der Jahresrechnung geht es auch um eine Pfarrwahl im Berufungsverfahren. Florian Schaer

Die reformierte Kirche in Dietlikon bleibt für Pfingsten grundsätzlich zu – für die Kirchgemeindeversammlung wird sie aber offen sein. Foto: Florian Schaer

Eben erst hat der Bundesrat das Gottesdienstverbot gelockert. Damit sind Gottesdienste zum Pfingstfeiertag grundsätzlich wieder erlaubt und werden, flankiert von den obligaten Schutzkonzepten, auch durchgeführt. In Dietlikon halten die Reformierten den Pfingstgottesdienst dennoch online ab. «Wenn wir die behördlichen Schutzvorgaben alle einhalten wollen, so könnte die Feier mit maximal 25 Besuchern stattfinden, und es dürfte weder gesungen noch Abendmahl gefeiert werden», schreiben Kirchenpflege und Pfarrschaft auf der Webseite. Da man an der Kirchentür niemanden abweisen wolle, werde nun virtuell gefeiert.