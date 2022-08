Essen in Dällikon – Gourmet-Stübli schaffte Eröffnung erst im zweiten Anlauf Seit zwei Monaten bewirtet Heidi Frey im Gourmet-Stübli in Dällikon ihre Gäste. Ein Unfall und ein Rekurs hatten das Projekt verzögert. Thomas Mathis

Heidi Frey hat sich mit dem kleinen Lokal einen Traum erfüllt. Foto: Sibylle Meier

Ein günstiges Angebot für eine Profieinrichtung war für Heidi Frey der Startschuss, um sich ihren Traum vom eigenen Gastrobetrieb zu erfüllen. «Die Küche war vorher in einer Kochsendung im Einsatz», weiss die 58-Jährige. Seit über einem Jahr sind die Geräte und Schränke nun in einem Gewerbegebäude an der Alten Buchserstrasse in Dällikon eingebaut, doch erst vor zwei Monaten konnte die gelernte Köchin das Gourmet-Stübli eröffnen.