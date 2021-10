Gil Ofarim nach Vorfall in Leipzig – Grand Hotel Abgrund «So kann das nicht weitergehen»: Der Sänger soll wegen seiner Davidstern-Kette in Leipzig diskriminiert worden sein. Nun spricht er über die Reaktionen und deutschen Antisemitismus. Moritz Baumstieger

Leipzig: Teilnehmer einer Demonstration des Bündnisses "Leipzig nimmt Platz" stehen vor dem Westin Hotel. Foto: Dirk Knofe (dpa/Keystone)

Mit historischen Parallelen ist es so eine Sache, was zunächst verwandt wirken mag, ist in seinen Ursachen und Folgen dann doch meist recht unterschiedlich. Dennoch horchte Frank Bajohr auf, als er am Dienstag das Radio anstellte, eben war er erst aus dem Urlaub zurück nach Deutschland gekommen. In ein Land also, wie Bajohr jetzt erfuhr, in dem ein Mensch in einem Hotel nicht willkommen ist, wenn er einen Davidstern um den Hals trägt.

In den Nachrichten hörte er eine Meldung zum Rocksänger Gil Ofarim und dessen Erlebnissen im Leipziger Hotel The Westin. «Pack den Stern weg», habe ein Hotelmitarbeiter dort zu ihm gesagt, nur dann könne er einchecken, ein zweiter. Das alles erzählte Ofarim auf dem Bordstein vor der Hotellobby in einem viel geteilten Video in seine Handykamera, mutterseelenallein. «Deutschland 2021», presst er am Schluss heraus, er weint.