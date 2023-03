Podcast zum Schweizer Fussball – «Granit Xhaka ist der beste Spieler dieser Schweizer Mannschaft» Können wir aus dem 5:0 der Schweiz gegen Weissrussland irgendwelche Schlüsse ziehen? Wer gewinnt den Machtkampf in Luzern? Welches sind die besten Fussball-Dokus? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vermutlich war der Gegner beim 5:0 der Schweizer Nationalmannschaft gegen Weissrussland etwas gar schwach. Trotzdem versuchen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts etwas aus dem ersten Spiel der Schweiz in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 zu lesen. Also ernennt unser Berner Vertreter Fabian Sanginés schnell Stürmer Cedric Itten von den Young Boys zum Gewinner: «Zumal er ja erst gar nicht aufgeboten war.»

Vor allem aber reden wir über die neue Position, die Captain Granit Xhaka eingenommen hat: nicht zentral vor der Abwehr, sondern weiter vorne und etwas nach links verschoben. Für Thomas Schifferle eine gute Lösung, weil Xhaka so besser zum Zug komme: «Er hat bei Arsenal in dieser Saison vier Tore geschossen und fünf Assists gegeben – das zeigt, dass er offensive Qualitäten hat.»

Dass die Schweizer wegen der Umstellung vor allem über links angegriffen haben, ist für Oliver Gut dann keine Überraschung mehr. Schliesslich sei «Granit Xhaka der Beste in dieser Mannschaft». Also suchten ihn seine Mitspieler ganz automatisch.

Ausserdem reden wir in der aktuellen Folge über den Machtkampf um den FC Luzern, der in der letzten Woche weiter gedreht hat. Und da mit «The Pressure Game» gerade eine Dokumentation über das Schweizer Nationalteam läuft, besprechen wir unsere liebsten Fussball-Dokus.

«Der Topf im Kopf» über die erste Meistersaison des FC Basel seit 22 Jahren und «Meisterträume» über eine vergeigte Titelchance der Young Boys können online bei SRF und Playsuisse gestreamt werden. Beide haben ewige Momente wie die Pausenansprache von Trainer Christian Gross an den sensiblen Hakan Yakin («Keine Kritik – eine Anregung!») oder den verwirrten Blick von Stürmer Giuseppe Morello bei Vladimir Petkovics Taktik-Anweisung («Dann kommt so, dann kommt so, dann kommt so»).

«11 Freunde» erzählt, wie das wunderbare Nationalteam von Jugoslawien plötzlich aufhörte zu existieren. Und «Narben der Gewalt» schaut, wie es vier Männern geht, die in ihren jungen Jahren die harten Jungs in der Basler Muttenzerkurve gegeben haben.

International ist «The Four Year Plan» über Flavio Briatores Zeit als Mitaktionär der Queens Park Rangers ebenso bizarr wie lustig. Ähnliche Qualitäten haben die zwei Staffeln der Netflix-Serie «Sunderland ’Till I Die».

«Trainer!» zeigt das Leben der Leute an der Seitenlinie und machte Heidenheims Frank Schmidt über Nacht zum Kulttrainer. «Les yeux dans les Bleus» ist die Vorlage für «The Pressure Game» und hat gegenüber der Schweizer Serie und gegenüber «Deutschland, ein Sommermärchen» einen grossen Vorteil: Frankreich wurde 1998 Weltmeister.

«The Two Escobars» zeichnet die unglaublichen Parallelen in den Leben des kolumbianischen Fussballers Andres Escobar und des Drogenbarons Pablo Escobar nach.

Zu Diego Armando Maradona gibt es fast unzählige Dokumentationen. Emir Kosturica hat versucht, Maradona näherzukommen – und scheitert künstlerisch wertvoll. Berührend, wie Maradona vor der Familie ein Lied über sich selber singt. «Diego Maradona» zeichnet vor allem die Jahre in Neapel nach. Und «Maradona in Mexico» zeigt einen fast schon unglaublich scheinenden Ausflug als Trainer in die zweite Liga Mexikos.

