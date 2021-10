Kommentar zur Bedeutung des Captains - Granit Xhaka ist und bleibt unersetzlich

Nie war er mehr Chef als an der EM: Granit Xhaka schwört die Mannschaft auf das Elfmeterschiessen gegen Frankreich ein. Foto: Daniel Mihailescou (AFP)

Er ist das Thema, wenn er spielt. Er ist das Thema, wenn er nicht spielt. Er hat in der Fussball-Nationalmannschaft einen Status wie höchstens Xherdan Shaqiri: Granit Xhaka ist ihr Captain und Chef. Seit September fehlt er ihr. Zuerst hatte er Corona, weil er nicht geimpft ist, jetzt muss er sich von einem Bänderriss im Knie erholen.

«Unersetzlich», hatte Nationalcoach Murat Yakin über ihn gesagt, bevor er sich mit seinen Spielern in der WM-Qualifikation an die Aufgaben gegen Nordirland und in Litauen machte. Sie gewannen 2:0 und 4:0, souverän und ungefährdet. Und im Fernsehen hiess es, Xhaka sei nicht vermisst worden. Bei Yakin kam dieser Satz schlecht an, «fehl am Platz», fand er ihn.