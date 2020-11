Opfikon, Kloten und Wallisellen betroffen – Gratis-Badis könnten Unterländer Bädern die Gäste ablocken Dank einer Volksabstimmung könnten die Stadtzürcher Badis bald gratis sein. In den Unterländer Bädern fürchtetet man die Gratiskonkurrenz aber noch nicht. Fabian Boller

Das frisch sanierte Frei- und Hallenbad Opfikon könnte bald Gratiskonkurrenz aus der Stadt erhalten. Foto: Christian Merz

Ohne zu bezahlen in die Badi. In der Stadt Zürich könnte dies bald möglich sein. Am 29. November wird an der Urne darüber entschieden, ob der Eintritt in sämtliche städtischen Freibäder kostenlos werden soll. Profitieren würden nicht nur die Bewohner der Stadt Zürich, auch auswärtige Badibesucher könnten das Portemonnaie zu Hause lassen.

Das verlangt die Vorlage Infos einblenden Der Eintritt in die Zürcher Freibäder soll ab kommenden Sommer kostenlos für alle sein – auch für Auswärtige. Für alle Stadtbewohner unter 20 Jahren und Menschen mit geringem Einkommen wird auch der Hallenbadbesuch gratis sowie die Nutzung weiterer Sportanlagen. Auch die Vereine kämen in den Genuss einer unentgeltlichen Nutzung. Die Vorlage ist ein Gegenvorschlag des Stadtparlaments zu einer Initiative der Partei der Arbeit. Diese hat ihre Initiative zurückgezogen, weil sie ihr Anliegen durch den Gegenvorschlag als erfüllt ansieht.