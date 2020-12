Massnahmen gegen Littering in Wallisellen – Gratis-Entsorgen kostet neu fünf Franken – jedoch nur zu Randzeiten Ausserhalb der Betriebszeiten wird für den bisher kostenlosen Entsorgungsbereich des Müllilands in Wallisellen eine Entschädigungsgebühr von 5 Franken erhoben. Grund dafür ist das Verhalten der Besucher. Alexander Lanner

Im Mülliland in Wallisellen konnte man bisher seinen wiederverwertbaren Abfall zu jeder Tages- und Nachtzeit gratis entsorgen. Nun wurde das kostenlose Angebot zeitlich eingeschränkt. Foto: Leo Wyden

Das Mülliland in Wallisellen ist beliebt. Seit der Eröffnung im September 2015 kann man dort seinen wiederverwertbaren Abfall gratis entsorgen – und das an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden pro Tag. Das gut gemeinte Angebot wurde aber immer wieder schamlos ausgenutzt. Vor allem am Wochenende kamen die Leute häufig mit Abfällen angefahren, die eigentlich kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Möbel, Ver­packungsmaterial wie Styropor oder Geschirr wurden dann ganz einfach irgendwo abgestellt oder sogar achtlos auf den Boden geworfen. Das Entsorgungscenter sah am Montagmorgen jeweils entsprechend unaufgeräumt aus – um es gelinde auszudrücken.