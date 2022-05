Hilfsaktion von drei Gemeinden – Gratis-Laden für Flüchtende aus der Ukraine in Bassersdorf Ab Mittwoch können sich ukrainische Flüchtlinge in einem für sie geschaffenen Laden mit dringend benötigten Artikeln versorgen. Martina Macias

Hier werden Kleider gesammelt fürukranische Asylsuchende in Bassersdorf. Organisiert hat diese Aktion Sandra Riklin – mittlerweile kann sie auf die Hilfe eines ganzen Netzwerks zähen.



Foto: Sibylle Meier

Viele Hilfsorganisationen und Privatleute bringen Sachspenden in die Ukraine und die Grenzgebiete. Doch auch die Menschen, die ins Zürcher Unterland geflüchtet sind, brauchen dringend Hilfe. Die meisten haben kaum mehr als das, was sie am Leib tragen. In Bassersdorf – in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Nürensdorf und Brütten – will man hier Abhilfe schaffen. So eröffnet am Mittwochmorgen erstmals ein Gratis-Laden für ukrainische Flüchtlinge. Dort finden sie in erster Linie eine grosse Auswahl an Kleidern, Schuhen und Kinderspielzeug. Doch auch andere Artikel wie beispielsweise Kinderwagen oder Kochgeschirr werden auf Nachfrage vermittelt.