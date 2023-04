Büli-Mäss – Gratisbühne für das Kleingewerbe Vom 27. bis 29. Oktober findet die Büli-Mäss statt. Die Stadt Bülach offeriert ihre eigene Standfläche den Kleinst- und Kleinunternehmen. red

Kleine und mittlere Unternehmen bildeten das Rückgrat der Wirtschaft, schreibt der Bülacher Stadtrat. Vom 27. bis 29. Oktober findet die Gewerbeausstellung Büli-Mäss in der Stadthalle statt. Die Stadt offeriere deshalb ihre eigene Standfläche Kleinst- und Kleinunternehmen im Sinne der Wirtschaftsförderung. Sie sucht nun Bülacher Unternehmen, welche maximal drei Personen beschäftigen. An den vergangenen zwei Messen habe es so am Stand der Stadt Bülach einen breiten Mix von Produkten, Dienstleistungen und Angeboten zu entdecken gegeben – von Blumen über landwirtschaftliche Produkte bis zu Massanzügen.

Finanziell unterstützt die Stadt den Anlass wie bisher mit Leistungen im Umfang von 25’000 Franken. Weitere Informationen inklusive einer Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.buelach.ch/bueli-maess.

Fehler gefunden?Jetzt melden.