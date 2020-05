Ausflugsziel oberhalb Boppelsen – Gratwanderung zu Wiedereröffnung der Hochwacht ist abgeschlossen Nach langer Wartezeit wird das Restaurant auf der Hochwacht wieder eröffnet. Vom Grill und vom Take-away-Buffet wurden am Freitag gegen 500 Gäste verpflegt. Werner Bucher



Mitarbeiterin Conny Marty bedient Nadja (19) und ihre Schwester Luzia (21) aus Niederweningen



. Foto: Sibylle Meier

«Jetzt muss ich nicht mehr schwer schleppen, sondern kann in Ruhe meinen sauren Most trinken und eine Wurst essen», erklärt Hansruedi Bucher aus Niederweningen beim Restaurant Hochwacht. Zusammen mit seiner Frau Martha ist der 72-Jährige, wie schon oft, in knapp zwei Stunden von seinem Dorf zum Ausflugsziel auf 853 Meter über Meer gewandert. Er ergänzt: «Bisher mussten wir die Verpflegung mittragen. Jetzt kann ich sie vor Ort geniessen.» Und auch der Biker Marc Neuschwander aus Buchs verpflegt sich mit einer Bratwurst vom Grill und betont: «Seit meiner Pfadizeit kenne ich die Hochwacht und habe das Restaurant seit der Schliessung vor vier Jahren vermisst. Jetzt geht dann ein besonderer Stern auf dem Planetenweg auf.»