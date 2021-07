Von Kopf bis Fuss: Farbe bekennen – Graue Haare erobern den roten Teppich Am Filmfestival in Cannes wird ein Tabu gebrochen. Silvia Aeschbach

Mehr als ein Silberstreifen am Horizont (von links): Iris Berben, Andie MacDowell und Helen Mirren decken ein Farbspektrum zwischen Braun und Weiss ab. Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

Stilbewusste Frauen jeden Alters wissen, dass graue Haare alles andere als farblos und ältlich wirken können. Wobei der Begriff «graue Haare» einer Korrektur bedarf. «Grau ist im Prinzip eine optische Täuschung, denn Haare, die keine Farbpigmente mehr produzieren, sind eigentlich weiss», erklärt die Haarstylistin Michaela Zenhäusern. «Durch die Mischung mit der Naturhaarfarbe wirken sie dann grau.»

Michaela Zenhäusern Infos einblenden Michaela Zenhäusern, Hair- und Modestylistin, führt den Salon Mica in Zürich.

Was in unseren Breitegraden also Trend ist, ist in der internationalen Mode- und Filmbranche noch immer ein Tabu. Ausser man gehört zur alten Garde der Stars, wie beispielweise die 86-jährige Schauspielerin Judi Dench. Oder man ist das älteste Topmodel der Welt: Carmen Dell’Orefices schlohweisse, üppige Haarpracht ist ihr Markenzeichen. Mit ihrem Aussehen und ihrem Charisma steckt die 90-Jährige so manche jüngere Kollegin in die Tasche.